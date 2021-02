Tirage au sort des 8e de finale de l’Europa League : L’AC Milan face à Machester United

Un duel de choc attend les 8e de finale de l’Europa League. Manchester United affrontera les géants italiens de l’AC Milan lors des 16 derniers matchs de la compétition européenne.

Machester United accueillera le match aller contre l’AC Milan, qui verra son ancien attaquant Zlatan Ibrahimovic revenir à Old Trafford.

La Roma affrontera le vainqueur de la Coupe UEFA 2009 Shakhtar Donetsk, tandis que l’Ajax de Noussair Mazraoui et Zakaria Labyad, championne de 1992, affrontera le club suisse des Young Boys. Arsenal et Tottenham, affrontent respectivement l’Olympiakos et le Dinamo Zagreb.

La récompense du Slavia Prague pour avoir éliminé Leicester City est un match à deux contre les Rangers élus aux champions écossais.

Grenade poursuivra son impressionnante campagne contre le club norvégien Molde. Le club espagnol connaît sa première saison en compétition européenne et a étonné les géants italiens de Naples au tour précédent. Trois fois demi-finalistes, Villarreal affrontera le Dynamo Kiev.

Aucun club allemand ou français n’a atteint les 16 derniers. Les rencontres auront lieu les 11 et 18 mars, la finale de cette saison se déroulant à Gdansk, où l’éventuel vainqueur prendra place en Ligue des champions la saison prochaine. Les tirages au sort des quarts de finale et des demi-finales auront ensuite lieu le 19 mars à Nyon, en Suisse.