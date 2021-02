Reprise exceptionnelle des visites familiales dans les établissements pénitentiaires

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé qu’il a été décidé d’organiser, de manière exceptionnelle, les visites familiales au profit des prisonniers dans tous les établissements pénitentiaires et pendant tous les jours, y compris samedi et dimanche, et ce du 1er mars au 12 avril prochains.

Par voie de communiqué, la DGAPR a précisé que la visite ne serait autorisée qu’une seule fois pendant cette période au profit de deux visiteurs, membres de familles des prisonniers qui sont autorisés à les visiter, notant que cette reprise exceptionnelle concerne également les enfants, à condition qu’ils soient accompagnés d’un membre majeur de la famille du détenu, autorisé à rendre visite à ce dernier.

La Délégation explique que cette décision intervient suite au développement positif de la situation épidémiologique au niveau de l’ensemble des régions du Royaume, d’autant que les établissements pénitentiaires n’ont pas enregistré durant les quatre derniers mois que quelques cas isolés d’infection de nouveaux prisonniers dont la majorité a été soumise au protocole de traitement aux hôpitaux extérieurs qui sont désormais totalement exempt de tout cas de contamination parmi les prisonniers.

Cette mesure a été décidée en vue de préserver les liens familiaux et sociaux des prisonniers, notamment avec l’approche du mois de Ramadan et les dimensions spirituelles et humaines de ce mois, soutient la DGAPR, qui fait noter que pour réussir cette opération, tous les prisonniers seront autorisés à contacter leurs familles pour les informer des dates fixées de visites.

Certaines seront programmées pendant les vacances scolaires et les samedis et les dimanches pour que les détenus bénéficient de la visite de leurs enfants séparément du reste des catégories de visiteurs, dans la limite des possibilités offertes dans chaque établissement pénitentiaire, est-il encore souligné.

En vue d’assurer le succès de cette opération, la DGAPR appelle tous les visiteurs et détenus à respecter les dates prévues pour la visite et les mesures sanitaire et préventive mises en place dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la pandémie, notamment le port du masque, la distanciation et la désinfection.