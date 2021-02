Revue de presse quotidienne de ce samedi 27 février 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 27 février 2021

Le Matin

• Covid-19: le personnel des FAR reçoit la 2è dose du vaccin. Le personnel des Forces armées royales (FAR) a reçu, vendredi au siège de l’État-major général des FAR à Rabat, la deuxième dose du vaccin contre le nouveau coronavirus (covid-19). Les membres des FAR ont commencé à recevoir la deuxième dose du vaccin anti-Covid-19 dans les différentes régions du Royaume et ce, dans le plein respect des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires. À cette occasion, le médecin-colonel Ridouane Zahnoune a indiqué qu’en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-major général des FAR, le bataillon du quartier général des FAR a présenté, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination anti-covid19, la deuxième dose après écoulement de la période devant séparer les deux doses.

• Résultats financiers : Afriquia Gaz confiante en la solidité de ses fondamentaux pour 2021. Afriquia Gaz reste confiante en la solidité de ses fondamentaux, malgré l’impact négatif de la pandémie sur ses résultats financiers. Pour l’année en cours, la société compte maintenir sa dynamique de développement et «faire progresser ses ratios opérationnels et financiers», indique Afriquia Gaz lors de l’annonce de ses résultats de 2020. Ces derniers révèlent un chiffre d’affaires consolidé de 5,71 milliards de DH, en repli de 9,95% sur un an. Cette baisse est expliquée par «l’évolution du cours du GPL à l’international», malgré une bonification de 2,27% sur un an des tonnages écoulés, au cours de l’année, grâce à «l’effort continu de l’activité commerciale du Groupe» et à la reprise partielle des ventes du gaz en vrac destinées aux industriels.

Libération

• L’initiative noble de SM le Roi d’aider les pays africains en temps de pandémie, un modèle de solidarité intra-africaine. La ministre kényane des Affaires étrangères, Mme Omama Raychelle, a qualifié de « louable » et de « noble » l’initiative de SM le Roi Mohammed VI de porter assistance à plusieurs pays africains lors de la pandémie de la COVID-19, en soulignant que cette initiative représente un modèle de solidarité intra-africaine. « L’initiative noble de Sa Majesté le Roi d’aider les pays africains en difficulté à cause de la pandémie de la Covid-19 est très louable et représente un modèle de solidarité intra-africaine. Ce genre d’initiatives va certainement faire avancer notre continent dans la bonne direction et à tous les niveaux », a déclaré Mme Raychelle en recevant, mercredi, l’ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar Ghambou. Le chef de la diplomatie kényane a aussi mis en avant l’approche « clairvoyante » de la coopération Sud-Sud initiée par SM le Roi et qui constitue un catalyseur pour le développement économique de l’Afrique.

• CIH Bank: le PNB consolidé en hausse de 10,3% en 2020. Le produit net bancaire (PNB) consolidé de CIH Bank s’est élevé à 2,76 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2020, en accroissement de 10,3% par rapport à une année auparavant. Cette évolution résulte principalement de la progression de la marge nette d’intérêt de 14,1% grâce à la croissance de l’activité commerciale, ainsi que de la contribution de l’activité du marché avec une hausse de 29,7%, précise la Banque dans un communiqué sur ses résultats financiers de 2020. En social, le produit net bancaire de CIH Bank s’est établi à 2,255 MMDH, en croissance de +11,8% par rapport à fin décembre 2019, ajoute la même source, notant que les frais de gestion ont augmenté de +8,7% à près de 1,696 MMDH comprenant la contribution de la Banque dans le Fonds Covid ainsi que l’investissement de la Banque en termes d’industrialisation et de digitalisation.

Al Massae

• Le groupe istiqlalien à la Chambre des représentants a relancé le débat sur l’usage du cannabis après avoir déposé une proposition de loi portant légalisation de cette plante, un texte qui permettrait d’utiliser cette plante à des fins médicales et esthétiques, entre autres. Noureddine Moudian, président du groupe istiqlalien à la Chambre des représentants, a affirmé que l’usage de cette plante est devenu nécessaire, tel que cela est en vigueur dans plusieurs autres pays du monde, qui l’utilisent notamment dans des transformations, ainsi que dans l’industrie médicale, paramédicale et esthétique. La Commission des stupéfiants des Nations Unies (CND) avait décidé, en décembre dernier, de dépénaliser le cannabis et de le classer parmi les produits à vocation thérapeutique et médicale.

• Inédit! Un syndicat demande au chef de gouvernement Saad Dine El Otmani d’annuler l’organisation d’un concours de recrutement dont les épreuves écrites ont été fuitées. En effet, le bureau national du syndicat national de justice (SNJ) a demandé à El Otmani d’annuler le concours du recrutement des rédacteurs judiciaires 3ème grade organisé le 21 février dernier, à cause de la fuite des questions sur les réseaux sociaux, seulement 20 minutes après le début du concours. Une fuite qui a nui au principe d’égalité dont doivent bénéficier tous les candidats, a estimé le Syndicat.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Hilale: la situation au Sahara marocain est de loin « bien meilleure » qu’en Afrique du Sud. Dans une lettre à la Présidente du Conseil de sécurité, Mme Barbara Woodward, ambassadrice du Royaume-Uni, Omar Hilale, l’ambassadeur du Maroc à l’ONU, a souligné que la situation au Sahara marocain est « de loin bien meilleure » à tous les niveaux qu’en Afrique du Sud, pays qui fait siennes des allégations fallacieuses du « polisario » au sujet des Provinces du Sud du Maroc et qui « s’obstine dans son instrumentalisation politique du Conseil de sécurité » à ce sujet. « Le Royaume du Maroc condamne fermement l’appropriation par l’Afrique du Sud du lexique mensonger du groupe armé séparatiste « polisario », dans sa lettre au Conseil de Sécurité du 18 février 2021 au sujet de la situation au Sahara marocain », a écrit Hilale.

• M’diq-Fnideq: Poursuite de la conclusion de contrats de travail pour les femmes touchées par la fermeture de Bab Sebta. Les autorités provinciales de M’diq-Fnideq et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) continuent à conclure des contrats de travail au profit des femmes touchées par la crise économique provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et la fermeture du point de passage de Bab Sebta. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de Tétouan, a permis de conclure, jusqu’à présent, environ 650 contrats de travail, au profit d’un groupe de femmes, pour travailler dans des unités industrielles spécialisées dans le recyclage textile situées dans la région, a-t-on appris d’une source de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN).

Rissalat Al Oumma

• D’éminentes personnalités internationales, dont des leaders politiques et des élus de plusieurs pays et parlements régionaux, anciens et en exercice, ont adressé une lettre au président américain, Joe Biden, pour appuyer la décision des Etats-unis d’Amérique reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, affirmant que l’initiative marocaine d’autonomie est la seule solution durable à ce conflit artificiel. « Monsieur le Président, nous, anciens chefs de gouvernement, anciens ministres, élus, membres de Parlements, avons l’honneur de vous écrire pour vous faire part de notre satisfaction quant à la décision souveraine des États-unis d’Amérique de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara », indiquent les signataires de cette lettre, reprise dans un tweet publié par l’ancien ministre italien des Affaires étrangères et ancien ambassadeur aux Etats-unis et en Israël, Giulio Terzi.

• Le Maroc adhère à l’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire. Le Maroc a adhéré officiellement à l’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire après avoir signé, à Djeddah, le statut de l’organisation. Le document a été signé en marge d’entretiens tenus entre l’ambassadeur du Royaume du Maroc auprès du Royaume d’Arabie saoudite et représentant permanent auprès de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Mustapha Mansouri, et le Secrétaire général de l’OCI, Yusuf bin Ahmed Al-Othaimeen. A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les domaines de coopération entre l’organisation et le Royaume du Maroc ainsi que les moyens à même de les renforcer. Al-Othaimeen a salué le rôle pionnier du Maroc au sein de cette organisation et dans le cadre de l’action islamique conjointe, a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Assahraa Al Maghribiya

• La relation avec le Maroc est définie par l’intensité et l’ampleur des intérêts et des défis partagés (gouvernement espagnol). Le gouvernement espagnol érige ses relations avec le Maroc en priorité dans la région du Maghreb, soulignant que les liens entre le Maroc et l’Espagne sont marqués par « l’intensité et l’ampleur des intérêts et des défis partagés ». « Pour l’Espagne, la relation avec le Maroc est définie à la fois par la proximité géographique et par l’intensité et l’ampleur des intérêts et des défis partagés », affirme le ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération dans la Stratégie d’action extérieure de l’Espagne pour la période 2021/2024.

• Un haut responsable malien salue le rôle du Maroc dans l’accompagnement du processus de transition au Mali. Le vice-président du Mali, Assimi Goïta, a salué le rôle du Maroc dans l’accompagnement du processus de transition au Mali, sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Goïta a été reçu, sur Hautes instructions de SM le Roi, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, dans le cadre de sa visite de travail dans le Royaume. Le vice-président malien a mis en avant l’action menée par le Royaume du Maroc dans l’accompagnement du processus de transition dans son pays.