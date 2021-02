Escalade au CHU d’Oujda : La FNS saisit Ait Taleb et le Wali de l’Oriental

La congestion est à son plus haut niveau au Centre hospitalier universitaire d’Oujda. Sit-in, manifestation, grèves … les cadres de santé du CHU Mohamed VI d’Oujda multiplient les actions, espérant que leur voix soit entendue. Dernière action en date, une lettre adressée par la Fédération nationale de la santé (FNS) au ministre de la santé, Khalid Ait Taleb et au Wali de la région de l’Oriental.

Dans cette lettre, dont Hespress Fr détient copie, la FNS, affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT), dit suivre avec grande insatisfaction l’évolution de la situation troublante que connait l’hôpital universitaire Mohamed VI d’Oujda, caractérisée la congestion et la tension dans les relations entre la direction de l’hôpital universitaire et les cadres de santé de l’établissement, représentés par le bureau syndical unifié du Centre Hospitalier Universitaire de la FNS à Oujda.

Dans les détails, la lettre explique que cette congestion est intervenue après que la direction de l’hôpital ait refusé d’ouvrir un dialogue sérieux avec ses cadres de santé et ses employés ou encore répondre à leurs « demandes justes et légitimes ». Ces derniers ont donc été contraints de s’engager dans de multiples manifestations pour exprimer leur colère face à cette situation (prises de position, sit-in, grèves, marche de protestation en direction de la Wilaya …), poursuit la même source, notant que ce n’est là que le début de l’escalade.

Mais cela n’a aucunement poussé la direction du CHU d’Oujda à prendre des initiatives pour résoudre les problèmes en suspens, « et répondre aux demandes de ses employés dans ces circonstances exceptionnelles que traverse notre pays, qui nécessite d’ouvrir tous les canaux de communication avec les partenaires sociaux et d’écouter les revendications des agents de santé, et œuvrer pour les atteindre», précise la FNS dans sa lettre.

Face à cette situation, la FNS demande une intervention « en urgence » du ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, auprès de la direction du CHU d’Oujda, et ce sur plusieurs points, le premier concernant les indemnités et primes.

La FNS demande au ministre d’intervenir en urgence pour le versement immédiat des indemnités dues à toutes les catégories, accumulées au fil des années (indemnité de permanence depuis 2014, indemnité de garde depuis 2017) ainsi que l’arrêt des déductions illégales (bonus de garde et bonus obligatoires …).

Mais pas que ! La FNS exige également du ministre de la santé d’intervenir pour le versement de la prime covid-19, promise depuis des mois déjà, ainsi que le lancement d’un mouvement local de mutation officiel et responsable, et qui devrait être annoncé par la direction du CHU, et un autre mouvement national entre les centres hospitaliers universitaires pour toutes les catégories et sous la tutelle du ministère de la Santé.

In fine, la FNS assure dans sa lettre que le but est d’améliorer le climat et restaurer la confiance entre les deux parties, employés et direction du CHU d’Oujda, et se mettre à table pour ouvrir un dialogue social sérieux sur le dossier revendicatif des salariés du CHU, en vue de parvenir à des conventions collectives qui garantiront les droits et préserveront les acquis du personnel du CHU et maintenir le dynamisme du travail dans une atmosphère appropriée, notamment en cette période de crise sanitaire.