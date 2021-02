Bourse de Casablanca: Ouverture en hausse

La Bourse de Casablanca évoluait dans le vert, vendredi, en début de séance, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant respectivement 0,38% et 0,40%. Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, augmentait à 11.397,19 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, progressait à 9.280,83 points.

L’indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, progressait également de 0,49% à 930,36 points. Au volet international, l’indice FTSE CSE Morocco 15 prenait 0,14% à 10.426,23 points et le FTSE CSE Morocco All-Liquid avançait de 0,16% à 9.731,58 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » se hissait, quant à lui, de 0,30% à 888,80 points.

Aux valeurs individuelles, Risma (+3,98%) réalisait la plus forte hausse de la matinée, suivie de Jet Contractors (+3,49%) et Sonasid (+2,92%).

A la baisse, Res Dar Saada lâchait 3,47%, au même titre que Managem et Salafin qui cédaient 2,69% chacune.