Les personnes en situation de handicap mental, ces oubliés de la vaccination

Les personnes en situation de handicap mental sont les laissés pour compte dans la stratégie nationale de vaccination. Alors qu’elles présentent dans la plupart des cas des comorbidités, et avec une santé déjà fragile, ces catégories de personnes ne figurent pas dans le listing des personnes à vacciner en priorité.

Face au silence du gouvernement quant à la situation des personnes en situation de handicap mental, le bureau exécutif de l’Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental au Maroc (UNAHM), a tenu une réunion consacrée à l’examen de leur en temps de pandémie et également à leur « droit citoyen » à la vaccination anti-covid.

De cette réunion a découlé un appel lancé directement au chef du gouvernement Saad Dine El Otmani. Contactée par Hespress FR, Sabah Zemmama, la vice-présidente de l’UNAHM, explique que « l’Union a demandé à ce que toutes les personnes en situation de handicap mental qui existent au Maroc soient vaccinées en priorité contre le coronavirus », tout en insistant que leur âge ne doit pas être pris en compte.

« On a demandé aussi la vaccination des personnes qui s’occupent d’elles, c’est à dire les éducateurs, les soignants, leurs familles », a-t-elle ajouté, parce que « quel que soit leur âge, elles ont besoin d’assistance, d’une personne qui les aide, et cette proximité rend les choses difficiles ».

Selon Sabah Zemmama, en citant l’exemple des personnes atteintes de trisomie 21 ou atteintes d’une infirmité motrice cérébrale, « elles sont classées parmi les 7 personnes les plus hospitalisées pour la covid-19 ou qui décèdent de la covid-19, quel que soit leur âge ».

En effet, une étude réalisée en France par Epi-Phare, associant l’Assurance maladie Cnam et l’Agence du médicament ANSM, a révelé qu’en plus de l’âge, sept états de santé chroniques représentent des risques très élevé d’hospitalisation et de décès des suites du coronavirus.

Parmi ces maladies, on retrouve la trisomie 21 (7 fois plus de risque d’hospitalisation et 23 fois plus de risque de décès), retard mental (4 fois plus de risque d’hospitalisation et 7 fois plus de décès).

« Ils ont la santé fragile, ils ont de la comorbidité, notamment des maladies cardiaques, des insuffisances respiratoires, ils ont du mal à respecter les gestes barrières à cause d’une petite ou grosse déficience, mais aussi parce qu’ils ont besoin d’autres personnes pour les aider dans la vie quotidienne », a justifié Sabah Zemmama.

Selon les catégories prioritaires à la vaccination contre le coronavirus adoptées dans le monde, les personnes âgées sont classées en première ligne des candidats au vaccin, suivies par les personnes présentant des comorbidités (plusieurs maladies chroniques), car ces dernières sont plus susceptibles de développer des formes graves du covid-19.

« On considère les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, comme très vulnérables vu leur proximité avec les aidants, et vu leur qualité de vie et leur état de santé », a indiqué Mme Zemmama, ajoutant que l’UNAHM souhaiterait que ces personnes fassent partie de la catégorie des maladies chroniques mais sans distinction de l’âge.

Alors que le ministère de la Santé, a décidé de vacciner la population par âge, en accordant la priorité aux personnes âgées et ensuite par maladie, les personnes en situation de handicap mental n’ont pas été mentionnées. « Peut-être qu’ils n’ont pas pensé à eux, peut-être qu’ils ne considèrent pas le handicap mental comme une maladie » prioritaire, a évoqué la représentante de l’UNAHM.

Ainsi, dans sa missive adressée à Saad Dine El Otmani, l’UNAHM, se repose sur les « dispositions des articles de la Constitution d’une part et en harmonie avec les lois et conventions internationales sur les droits des personnes handicapées, approuvées par les Nations Unies le 13 décembre 2006, et en particulier l’article 25 sur le droit d’accéder au secteur de la santé ».

Elle demande notamment au gouvernement d’assurer la vaccination aux «étudiants universitaires et stagiaires dans les centres de formation professionnelle, ainsi que les personnes travaillant pour les personnes en situation de handicap, à savoir « les cadres éducatifs, les employés et toutes les personnes qui fournissent des services, et ce indépendamment de l’âge et du sexe ».