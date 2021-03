L’Alcool chez la jeunesse … Tendance ou addiction? Témoignages.

L’alcool est la troisième drogue la plus consommée au Maroc et de plus en plus par les jeunes, que cela soit pour l’expérience, l’envie de braver l’interdit, la pression sociétale ou diverses autres raisons. Cependant, cette pratique est devenue une dépendance pour de nombreux jeunes marocains qui sont ainsi tombés dans l’alcoolisme précocement et peinent ainsi à en sortir. Hespress FR a récolté le témoignage de jeunes marocains (en changeant leurs noms) qui estiment être dépendants à la boisson.

Un marocain pris en flagrant délit de consommation de boisson alcoolisée risque jusqu’à deux mois de prison selon le code pénal. Il n’empêche, « pour boire heureux, buvons cachés », telle semble être la devise d’une partie de la population dès le plus jeune âge.

Ils ont entre 16 et 25 ans et sont souvent dans des caves à s’abreuver, se cachent dans les parkings, dans des forêts ou se retrouvent en comité dans des maisons ou en groupe dans des discothèques. Hespress FR est allé à la rencontre de certains d’entre eux, qui ont accepté de raconter leur relation avec l’alcool.

« Je consomme de l’alcool chaque fois que j’en ai l’occasion et pour être honnête, je suis dégoûté de moi-même, mais je ne peux pas contrôler mon désir de le faire, mais je continue à boire jusqu’à ce que je sois si épuisé que je m’endors… Je ne suis pas sûr d’être assez fort pour arrêter ma stupidité. C’est aussi pour évacuer le stress du travail et oublier que ma vie se résume à ça. Mais c’est rapidement devenue une routine », nous explique Othmane, âgé de 26 ans.

Pour Hind, ses débuts avec l’alcool se résument à vouloir plaire à un garçon. « Au moment où j’étais dans la mi-vingtaine, je suis restée enfermée à boire. J’étais très timide au lycée et je n’avais pas d’amis. Les garçons ne s’intéressaient pas à moi. Une fois que je suis arrivée à la fac, j’ai rencontré ce garçon qui sortait beaucoup et buvait beaucoup. Je savais que pour lui plaire je devrais faire la même chose. Ce garçon m’a par la suite brisé le cœur et j’étais piégée avec cette envie de boire constamment. Beaucoup de mes premières préoccupations concernaient la consommation d’alcool et tout le reste venait en deuxième position », nous raconte la jeune femme âgé de 24 ans.

Reproduire le schéma du père éthylique ou vouloir entrer dans le moule

Pour Mehdi, 23 ans, c’est une histoire de famille. « J’ai baigné dans l’alcool depuis que je suis tout jeune, j’ai commencé à boire quand j’avais 16 ans. Mon père en est un grand consommateur et j’ai voulu faire comme lui. Je n’étais pas conscient que ce n’était pas un exemple jusqu’à ce que je vois la déception et tristesse dans les yeux de ma mère », nous confie-t-il.

Comme cet âge est aussi celui d’un grand conformisme de groupe, il peut s’avérer difficile de résister aux pressions des copains qui incitent à boire beaucoup, et ce n’est pas Sami qui dira le contraire. Aujourd’hui âgé 26 ans, ce banquier se rappelle avoir été énormément influencé par ses amis.

« Je me souviens que j’avais commencé à boire pour rire, encouragé par mes amis qui m’incitaient à chaque fois d’en consommer encore plus. Je n’arrivais pas à dire non. Ce « non » m’aurait évité ce que suis devenu ajourd’hui : un alcoolique à l’âge de 26 ans. J’ai commencé à réaliser que lorsque je n’avais pas bu, j’avais un sentiment de panique et je commençais à trembler. Je ne pourrais pas rester plus de quelques heures sans boire », avoue-t-il avant de nous raconté une anecdote qui l’a marqué.

« L’année dernière, je suis allé travailler ivre, évanoui dans les clubs et les bars et je ne me souviens pas être rentré à la maison, alors que je conduisais », raconte-t-il, avec beaucoup de regrets.

Si pour certains c’était un moyen pour « sociabiliser », pour d’autre, l’alcool les a éloigné de leurs proches, comme c’est le cas de Zineb, âgée de 22 ans. « J’ai détruit deux relations parce que je les ai tellement blessées en buvant, mais j’ai mis l’alcool en premier. Ma famille est tellement blessée que leur fille se tue sans raison apparemment », confie-t-elle.

L’avis du Dr Jaouad Mabrouki

Contacté par Hespress FR sur le sujet, le docteur Jaouad Mabrouki, expert en psychanalyse de la société marocaine a expliqué qu’il fallait tout d’abord « nuancer alcoolisme et expérience de prise d’alcool ».

« L’alcoolisme ou l’éthylisme est une maladie définit par la dépendance chronique d’une personne à la consommation d’alcool. Il s’agit d’une toxicomanie puisque l’alcool est classé dans la liste des drogues. Le toxicomane à l’éthanol (molécule de l’alcool) devient dépendant (addict) psychologiquement et physiologiquement à cette molécule. En d’autres termes, le cerveau de la personne addict à l’alcool ne peut fonctionner qu’avec la présence de cette molécule qui lui permet aussi de se sentir normothyme et bien dans sa peau », nous explique-t-il en faisant la comparaison avec les expériences d’alcool.

Selon lui, ces dernières sont souvent fréquentes chez les jeunes pour « essayer » mais ne perdurent pas pour longtemps pour plusieurs raisons et notamment s’il n’y a pas de prédisposition génétique à cette maladie.

De plus en plus de jeunes tombent dans l’alcool

Selon notre interlocuteur, les facteurs sont multiples. « Il est difficile d’énumérer toutes les raisons possibles mais les plus essentielles sont l’expérience et essayer, faire comme tous les jeunes pour paraître « branché », vaincre la timidité notamment pour rentrer en relation avec l’autre sexe et ce sont souvent les garçons qui cherchent à se désinhiber pour draguer facilement », explique-t-il, avant d’ajouter :

« Cela peut également s’expliquer par l’envi d’oublier les problèmes et les difficultés personnelle, vaincre la tristesse ou la dépression, imiter les stars, la banalisation de l’alcool dans le monde du cinéma, la croyance que boire est une valeur ajoutée, la délinquance, l’échec scolaire, le chômage ou encore le déficience affective parentale ».

Le phénomène du binge-drinking

L’ivresse chez les jeunes est banalisée. Elle devient un élément indispensable au bon fonctionnement de la fête. C’est cette banalisation de la « cuite massive » qui pose un problème. Cette alcoolisation qui était surtout le fait des garçons devient de plus en plus celle des filles. Les ivresses sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus massives. On parle de « binge drinking », comportement provenant des pays anglo-saxons.

En effet, le terme binge drinking correspond au fait de boire de l’alcool d’une manière très excessive mais espacée, c’est-à-dire non quotidienne. Est ainsi considéré comme binge drinker celui qui boit excessivement, avec pour objectif principal d’atteindre un état d’ivresse important le plus vite possible, ce type de consommation étant particulièrement observé chez les adolescents et les jeunes adultes. Le binge drinker est donc une personne qui n’est pas dépendante à l’alcool (puisqu’elle ne consomme pas au quotidien et est capable de maîtriser sa consommation) mais qui, lorsqu’elle boit, consomme de grandes quantités.

La grande majorité de ces excès va cesser à l’entrée dans la vie professionnelle où lors d’événements marquants du début de l’âge adulte, mise en couple ou premier enfant. Le facteur le plus prédictif d’une consommation problématique est la précocité de l’alcoolisation.

Inciter les jeunes à ne pas tomber dans l’alcoolisme

Selon l’expert, le Dr Mabrouki, c’est tout d’abord un travail parental, le rôle des parents à donner l’exemple. Ce dernier estime également qu’il est important que les institution scolaires sensibilisent à ce phénomène.

« Eviter de présenter l’alcool juste comme un pêché en culpabilisant (ça ne marche pas en tout cas sur le terrain) mais plutôt expliquer le danger de l’alcool scientifiquement dans un programme scolaire adapté à chaque période scolaire », souligne-t-il, insistant sur le fait qu’il est important d’établir un programme dans les quartiers.

« Il faut apprendre aux parents dans les quartiers comment doivent sensibiliser leurs enfants sans recours à la religion car le ‘7aram » ne marche pas car c’est une démarche de conviction collective. Dire que c’est « 7ram » on force l’enfant à fonctionner avec la contradiction, car l’enfant se dit si c’est 7ram et nous sommes dans état islamique, pourquoi alors les bars sont ouverts et l’alcool est en vente ? », ajoute-t-il, avant de mettre l’accent sur les instances tutelles qui « doivent réfléchir à être cohérentes et logiques avec le discours religieux qui dissocie l’esprit du jeune et le déstructure ».